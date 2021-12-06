Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale...
Son dakika haber: MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/ Ypg'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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