Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Edinilen son dakika haberine göre MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun