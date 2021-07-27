Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haber... MSB, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin kara ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - Haberler
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