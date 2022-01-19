Son dakika haber: MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz.
Son dakika habere göre MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz.
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri