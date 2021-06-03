Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak...
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Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak...

Son dakika haber! MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak... - Haberler
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