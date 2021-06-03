Son dakika haber! MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak...
Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosiklet ile saldırmaya çalışan bir, güneyden sızma girişiminde bulunan iki olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı