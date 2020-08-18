Son dakika haber | MSB: "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın...
Son dakika haberleri... MSB: "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.
18.08.2020 09:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:11
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi."
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Kaynak: AA