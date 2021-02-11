Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

11.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:34
Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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