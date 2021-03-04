Son dakika haber... MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (5)

Son dakika habere göre ŞEHİT SAYISI 11 OLDUMilli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

ŞEHİT SAYISI 11 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan 1 askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamda, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı