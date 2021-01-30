MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
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MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

30.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:35
MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybettiMİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin kent merkezinde düzenlediği bombalı saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 22 sivilin de yaralandığını duyurdu.

MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin kent merkezinde düzenlediği bombalı saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 22 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Afrin kent merkezinde yine masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Sanayi Sitesinde gerçekleştirdikleri bombalı terör saldırısıyla 5 masum sivilin canına kıydı, 22 sivili de yaraladı" denildi.

ANKARA,


MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
MSB: Afrin'deki bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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