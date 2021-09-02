Son dakika haber... MSB: 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine ateş açan teröristlere ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk topçusundan PKK/YPG'ye tam isabet. Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı