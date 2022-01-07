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Son dakika haber | MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber | MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.


Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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