Son dakika haber | MSB: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.
Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmetçiğimizin, polisimizin, jandarmamızın kullandığı silahları kimseye muhtaç olmadan üretmek için bu alana milli...
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri