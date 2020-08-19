Son dakika haber! MSB: "8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA