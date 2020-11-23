Son dakika haber! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

23.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:25
Son dakika haber! MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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