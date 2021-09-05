Son dakika haber: MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika habere göre MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde eylem hazırlığındayken tespit edilen 2 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.