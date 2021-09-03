Son dakika haber... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MSB: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. PKK/YPG'li teröristlerin saldırı girişimini önleyen kahraman komandolarımız tespit edilen 5 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haberleri... MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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