Son dakika haber! MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

05.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:01
Son dakika haber! MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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