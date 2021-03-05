Son dakika haber! MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
05.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:01
Son dakika haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı