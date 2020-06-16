Son dakika haber... MSB: "5 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.
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Son dakika haber... MSB: "5 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "5 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir.

Son dakika haber... MSB:
16.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:28

MSB: "5 Mart TR-RF Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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