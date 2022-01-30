Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

AA, Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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