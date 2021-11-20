Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale...

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 3'ü Pençe Kaplan, 2'si Barış Pınarı, 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title