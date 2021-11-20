Son dakika haber! MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 1 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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