Son dakika haber! MSB: '4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Haberler
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Son dakika haber! MSB: "4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! MSB:

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi | MSB: Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Haber: Son dakika haber! MSB: '4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' - Haberler
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