Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA, Esin Işık - Güncel
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Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinden taciz ateşi açan 4 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, teröre ve teröriste geçit vermediği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe Hudut Karakolu'na taciz ateşi açan PKK/YPG'li teröristlere güçlü karşılık verilerek 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 33 olduğu ifade edildi.

AA / Esin Işık - Güncel

Suriye, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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