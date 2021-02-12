Son dakika haber: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

12.02.2021 15:00 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:05
Son dakika haber: MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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