Son dakika haber | MSB: "2 terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi"
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Son dakika haber | MSB: "2 terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi"

Son dakika haber | MSB: '2 terörist Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 teröristin daha Atak helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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