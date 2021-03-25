Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Politika
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe