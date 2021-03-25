Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Politika
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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