Pençe Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri yer aldı.
AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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