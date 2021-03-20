Son dakika haber... MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber... MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

20.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:05
Son dakika haber... MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber... MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: 14 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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