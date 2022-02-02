Son dakika haber! Mozambik'te terörden arındırılan bölgelerde binlerce çocuk okula döndü

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te, Ensar'us Sunna terör örgütünden temizlenen bölgelerde binlerce çocuğun okula döndüğü bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin kuzeyinde terör saldırıları nedeniyle kapanan okullar yeniden açıldı.

Okulların açılmasıyla sadece Palma bölgesinde 4 bin 500 çocuk, uzun bir sürenin ardından eğitime yeniden başladı.

Çatışmalar ve terör saldırıları nedeniyle eğitime ara veren diğer okulların faaliyete geçmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın Ekim 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırıları nedeniyle şimdiye kadar 800 binden fazla kişi yerinden oldu, 3 binden fazla kişi can verdi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.