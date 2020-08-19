Son dakika haber! Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü

Son dakika gündem haberi... Güney Afrika ülkesi Mozambik'te son 6 ayda 365 kişinin sıtma salgınında hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haber! Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü
19.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:30

Güney Afrika ülkesi Mozambik'te son 6 ayda 365 kişinin sıtma salgınında hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Armindo Tiago, yaptığı açıklamada, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ederken, ülkenin sıtma salgınının etkisi altında olduğunu belirtti.

Tiago, ülkede ocak-haziran aylarında 35 bin 136 sıtma vakası görüldüğünü ve 365 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Sıtmanın Mozambik'in en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Tiago, salgınla mücadelede çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tiago, "Son 5 yılda sıtmadan ölenlerin sayısında bir azalma olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu, sıtmayla mücadelede bir başarı elde ettiğimizi gösteriyor." dedi.

Mozambik'te sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim ile nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla sıtma vakalarına rastlanıyor.

Ülkede geçen sene 44 bin 320 sıtma vakası görülmüş, 465 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu Güncel
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor 3. Sayfa
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Otobüste maske takmayan kadın kendisini 'Doktorum takma dedi' diye savundu Yaşam
Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Yaşam
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
Miçotakis'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Diakopulos, Oruç Reis hakkındaki sözlerini nedeniyle istifa etti
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
ABD'li medya devi Bloomberg, Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi duyurdu: Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı keşfetti
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Arkadaşlar arasındaki tartışma büyüyünce kan döküldü: 1 ölü
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Akıncı TİHA'nın ikinci prototipi, ikinci testi de başarıyla geçti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarlarının tepkisini çekti
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Son Dakika: Fenerbahçe, Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ü 3+1 yıllığına transfer etti
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Pendik'te evde çıkan yangında iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Denizden dönen baba kızı feci kaza ayırdı! Vince çarpan otomobil hurdaya döndü
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
9 gündür kayıp kişiyi arayan AFAD ekibi, toprağa gömülü cansız beden buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Alişan Aamir Khan Selami Şahin Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Siirt
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Mozambik'te sıtmadan son 6 ayda 365 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 23:53:42. #1.14#
title