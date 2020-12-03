Son dakika haber: Mozambik'te minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haber: Mozambik'te minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 5 yaralı

03.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:10
Son dakika haber: Mozambik'te minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Afrika ülkesi Mozambik'teki trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Afrika ülkesi Mozambik'teki trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin orta bölgesindeki Sofala kasabasında bir minibüs ile kamyon çarpıştı.

Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Beria Merkez Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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