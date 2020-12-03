Son dakika haber: Mozambik'te minibüs ile kamyon çarpıştı: 13 ölü, 5 yaralı
03.12.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:10
Bir son dakika haberine göre Afrika ülkesi Mozambik'teki trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Afrika ülkesi Mozambik'teki trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin orta bölgesindeki Sofala kasabasında bir minibüs ile kamyon çarpıştı.
Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Beria Merkez Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak