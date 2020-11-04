Son dakika haber... Motosiklette 28 kilo esrar yakalandı
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Son dakika haber... Motosiklette 28 kilo esrar yakalandı

04.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:16
Son dakika haber... Motosiklette 28 kilo esrar yakalandı

Son dakika habere göre Gaziantep'te jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde motosiklet üzerindeki valizler içerisinde 28 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.

Gaziantep'te jandarma ekipleri yaptığı denetimlerde motosiklet üzerindeki valizler içerisinde 28 kilo 620 gram esrar ele geçirdi.

Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi TAG Otoyolu'nda Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir motosiklet üzerinde yaptıkları arama sonucu, 13 paket halinde toplam 28 kilo 620 gram esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, motosiklet sürücüsü şüpheli M.R.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Motosiklette 28 kilo esrar yakalandı
Son dakika haber... Motosiklette 28 kilo esrar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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