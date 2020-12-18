Son dakika haber | Motosikletlinin öldüğü kazada acı gerçek ifadeyle ortaya çıktı (ölen kişinin fotoğrafı)
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Son dakika haber | Motosikletlinin öldüğü kazada acı gerçek ifadeyle ortaya çıktı (ölen kişinin fotoğrafı)

18.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:41
Son dakika haber | Motosikletlinin öldüğü kazada acı gerçek ifadeyle ortaya çıktı (ölen kişinin fotoğrafı)

Son dakika haberine göre Motosikletlinin öldüğü kazada acı gerçek ifadeyle ortaya çıktı" Taksi sapağı kaçırınca emniyet şeridinde geri geri gidiyordu"Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, - KARTAL D-100 Karayolu'nda gerçekleşen ve motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde bulunan taksiye çarpmasının ardından...

Motosikletlinin öldüğü kazada acı gerçek ifadeyle ortaya çıktı

" Taksi sapağı kaçırınca emniyet şeridinde geri geri gidiyordu"

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, - KARTAL D-100 Karayolu'nda gerçekleşen ve motosiklet sürücüsünün emniyet şeridinde bulunan taksiye çarpmasının ardından hayatını kaybettiği kazayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. 

Kaza saat 15.00 sıralarında Kartal D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Emniyet şeridinde ilerleyen motosikletli Yunus Yıldırım (21), emniyet şeridinde bekleyen İsmail K. yönetimindeki taksiye arkadan çarptı. Uzun süre kalp masajı yapılan Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail K. gazetecilere ve polis memurlarına aracı arızalandığı için emniyet şeridine girdiğini ve kazanın bu şekilde gerçekleştiğini söylemişti. Kaza anında taksi içerisinde bulunan yolcuların Kartal Yakacık polis merkezinde verdiği ifadenin ardından gerçek ortaya çıktı. Kaza sonrası başka bir araçla olay yerinden ayrılan yolcular verdikleri ifadede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cevizli'ye gitmek için taksiye bindiklerini, taksi sürücüsünün D-100 karayolunda ilerlerken sapağı kaçırdığını, ardından taksi sürücüsünün emniyet şeridinde geri geri gitmeye başladığını ve bu sırada motosikletlinin araca çarptığını söyledikleri öğrenildi.

"BİR ANDA BİR GÜRÜLTÜ OLDU"

Taksi sürücüsü İsmail Kayhan ise olay yerinde yaptığı açıklamada, "Arabam silkelenmeye başladı. Dikkatli bir şekilde emniyet şeridine aldım. Aynadan baktığımda hiçbir şey yoktu. Bir anda bir gürültü oldu. Aşağıya inip baktığımda motorcunun arabama çarptığını gördüm. Görüntü kayıtlarında görülüyor, yavaş olsa bu şekilde olmaz herhalde" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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