Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin devrilip, sürüklendiği kazada Serkan A. (38) ile arkasında oturan oğlu Arda A. (7) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin devrilip, sürüklendiği kazada Serkan A. (38) ile arkasında oturan oğlu Arda A. (7) yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan A. yönetimindeki 48 VG 960 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosikletten yola düşen sürücü ile arkasındaki oğlu Arda A. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

Düğün sonrası ilginç gelenek! Damada kırbaçla vurup, boyundurukla araç çektirdiler
Düğün sonrası ilginç gelenek! Damada kırbaçla vurup, boyundurukla araç çektirdiler
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Tanju Özcan Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Sevda Erginci Diana Spencer Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Eda Erdem Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:43:39. #1.16#

title