Son dakika haber... Motosikletli ve oğlunun yaralandığı kaza kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin devrilip, sürüklendiği kazada Serkan A. (38) ile arkasında oturan oğlu Arda A. (7) yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motosikletin devrilip, sürüklendiği kazada Serkan A. (38) ile arkasında oturan oğlu Arda A. (7) yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan A. yönetimindeki 48 VG 960 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosikletten yola düşen sürücü ile arkasındaki oğlu Arda A. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serkan A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz