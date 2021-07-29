Son dakika haber: Motosikletli polis timleri asayiş uygulamasında ruhsatsız silahlar ele geçirdi
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Son dakika haber: Motosikletli polis timleri asayiş uygulamasında ruhsatsız silahlar ele geçirdi

Son dakika haber: Motosikletli polis timleri asayiş uygulamasında ruhsatsız silahlar ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri yaptıkları asayiş uygulamasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile 160 mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri yaptıkları asayiş uygulamasında 2 adet ruhsatsız tabanca ile 160 mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. Gümüşkent Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler 03 BR 784 plakalı bir aracı durduran ekipler araçta yaptıkları aramada ruhsat tabanca ile 140 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili kasten yaralama suçundan suç kaydı bulunan İ.Ş., isimli şahıs gözaltına alındı.

Erenler Mahallesi'nde yapılan uygulamada durdurulan 03 ARC 866 plakalı araçta da arama yapan ekipler kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından kasten yaralamadan suçundan sabıkası bulunan M.K., gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber: Motosikletli polis timleri asayiş uygulamasında ruhsatsız silahlar ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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