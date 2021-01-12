Son dakika haber: Motosikletli kuryeler salgın sürecinde yoğun mesaide

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde paket servis hizmeti veren işletmeler başta olmak üzere e-ticaret, market, evrak ve ilaç dağıtımı gibi birçok alanda faaliyet gösteren motosikletli kuryeler yüksek tempoda çalışıyor.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde paket servis hizmeti veren işletmeler başta olmak üzere e-ticaret, market, evrak ve ilaç dağıtımı gibi birçok alanda faaliyet gösteren motosikletli kuryeler yüksek tempoda çalışıyor.

Ekmeğini iki teker üzerinde kazanan kuryeler, salgın sürecinde özellikle gıda üzerine faaliyet gösteren iş yerlerini ayakta tutuyor.

Günde yaklaşık 300 kilometre yol giden kuryeler, siparişlerin "çok hızlı" ulaştırılmasını isteyen müşterilerden ve kendilerine trafikte yol vermeyen araç sürücülerinden bu süreçte daha fazla anlayış bekliyor.

Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Turgut Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır motosikletli kuryelik yaptığını ve bu işten ekmeğini kazandığını söyledi.

Zor bir mesleği icra ettiklerini ve kaza risklerinin fazla olduğunu vurgulayan Ay, "Evrak, gıda, ilaç, market gibi hemen hemen her sektöre hizmet ediyoruz. Türkiye geneli 200 bine yakın motosikletli kurye var. Bunun yaklaşık 4 bini Bursa'da. İstanbul'da 50 bine yakın motosikletli kurye bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Ay, yaklaşık 8 yıl önce kurdukları dernekle, motosikletli kuryeler ile ilgili birçok girişimde bulunduklarını anlattı.

Mesleğin zorluklarına değinen Ay, şöyle devam etti:

"Yaptığımız iş daha önceden meslek olarak görünmüyordu. Şimdi SGK'da 5 farklı meslek kodumuz oldu. Emeklerimizin karşılığını aldık. Ayrıca mesleğimiz çok riskli, herkesin yapabileceği bir iş değil. Bundan dolayı Mesleki Yeterlilik Kurumuna başvurup mesleki yeterlilik belgesi aldık ancak bu meslekte belge zorunlu değil. Bunun zorunlu olmasını istiyoruz. Mesleğimizi herkesin yapmasını istemiyoruz. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar yapsın. 22 yaş altındakilerin bu işi yapmasını istemiyoruz. Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelirse motosikletli kurye kazalarında ciddi azalış olacaktır."

"Salgın sürecinde iş yükümüz 3 kat arttı"

Turgut Ay, dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, mesleklerinin de bu süreçten etkilendiğini dile getirdi.

Salgın sürecinde iş yüklerinin 3 kat arttığını bildiren Ay, "Normalde saat 15.00 gibi yediğimiz yemeği saat 20.00'de ancak yiyebiliyoruz. Sürekli paket servis yapıyoruz. İnsanlar evde aynı şeyi yemek istemiyorlar, dışarıdan sipariş veriyor. Biz de sürekli yollardayız. Salgından önce günde 100-150 kilometre yol yapıyorduk. Bu süreçte ise günde 250-300 kilometre yol yapıyoruz. Durum itibarıyla salgın sürecinde en çok yorulan meslek gruplarından birine mensubuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ay, siparişlerinin kendilerine daha hızlı ulaştırılmasını isteyen müşterilere de çağrı yaptı.

İki teker üstünde ne kadar hızlı giderlerse gitsinler en fazla iki dakika fark edeceğini belirten Ay, "İnsanlarımızdan kuryelere karşı biraz daha sabırlı, sağduyulu olmalarını istiyoruz. Özellikle bu dönemde iş yükümüz çok arttı. Geçen hafta bir arkadaşımızı trafik kazasında kaybettik, iki çocuğu yetim kaldı. Araç sürücülerinden de anlayış bekliyoruz. Trafikte tartıştığı kurye aslında ona yemek götürüyor." ifadelerini kullandı.

"İnsanlardan biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz"

Motosikletli kurye Seyfettin Savaş, 15 yıldır bu işi yaptığını aktardı.

İşini iyi yapmaya çalıştığını dile getiren Savaş, "Bir anlık kaza hayatımıza mal olabiliyor. Motosikletin üzerinde bir can taşıyoruz. İnsanlardan biraz daha sabır ve anlayış bekliyoruz." dedi.

Paket servisle hizmet veren bir iş yerinin sahibi olan Alican Türkmen ise yıllardır hizmet sektöründe faaliyet gösterdikleri söyledi.

Salgın döneminin zorluğunu paket servisle aşmaya çalıştıklarını kaydeden Türkmen, "Müşterilerimizin memnuniyeti için uğraşıyoruz. İşlerin büyük çoğunluğu paket servisle oluyor. Yoğunluk olunca ben de servise çıkıyorum. Trafikteki araç sürücülerinin motosikletli arkadaşlarımıza yol vermediklerini görüyorum. En azından bu süreçte motosikletli kuryelere daha çok saygı gösterilmesini bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca