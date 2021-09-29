Son dakika haber! Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı

Son dakika haberleri: DÜZCE'de, 2 motosikletin caddede çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı.

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de, 2 motosikletin caddede çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Düzce Konuralp Mahallesi Hilmi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan paket servis çalışanı Kadir Demir, karşı istikametten gelen Tamer Çap'ın kullandığı 81 AAS 230 plakalı motosikletle çarpıştı. 2 motosikletin sürücüsü de ağır yaralanırken, Tamer Çap'ın sağ el parmakları koptu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan 2 kişi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı

Son dakika haber! Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı

Son dakika haber! Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil Sergen Yalçın
Spor Oğuzhan Özyakup Muslera Umut Meraş Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Motosikletlerin çarpıştığı kazada 2 sürücü de ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 00:53:23. #1.12#