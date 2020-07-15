Son dakika haber... Motosikletler çarpıştı, 1 kişi yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Motosikletler çarpıştı, 1 kişi yaralı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde iki motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber... Motosikletler çarpıştı, 1 kişi yaralı
15.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:38

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde iki motosiklet çarpıştı, kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cenkay Ş. idaresindeki 67 LB 131 plakalı motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen Ruşen S. idaresindeki 07 VAH 60 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kaza da yaralanan sürücü Ruşen S.'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yara almadan kurtulan Cenkay Ş. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize Güncel
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 3. Sayfa
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı
15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Alişan Ozan Güven Ebru Gündeş
Spor Falcao Adem Büyük Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Motosikletler çarpıştı, 1 kişi yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 22:51:14. #1.14#
title