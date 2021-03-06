SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
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SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı

06.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:18

Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralıANTALYA'dan motosikletle tatil için yola çıkan 2 arkadaş, Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaza yaptı.

Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'dan motosikletle tatil için yola çıkan 2 arkadaş, Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaza yaptı. Motosikletin bariyerlere çarpması sonucu Uğur Okralı (24) öldü, arkadaşı Serdar Toptaş (24) yaralandı.

Antalya'dan tatil için motosikletle yola çıkan Uğur Okralı ve Serdar Toptaş, bugün saat 08.00 sıralarında D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi mevkiine geldiklerinde kaza yaptı. İstanbul yönüne giden Uğur Okralı yönetimindeki 07 Y 0905 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada Uğur Okralı yaşamını yitirdi, arkasındaki Serdar Toptaş ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, Serdar Toptaş'ı hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı
SAKARYA Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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