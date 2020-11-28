Son dakika haber! Motosikletiyle yol kenarındaki levhaya çarpan sürücü öldü
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Son dakika haber! Motosikletiyle yol kenarındaki levhaya çarpan sürücü öldü

28.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:21
Son dakika haber! Motosikletiyle yol kenarındaki levhaya çarpan sürücü öldü

Son dakika haberi: Balıkesir'in Manyas ilçesinde, motosikletiyle yol kenarındaki trafik levhasına çarpan kişi, hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, motosikletiyle yol kenarındaki trafik levhasına çarpan kişi, hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden ve kırsal Kulak Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvanlarına bakmak için motosikletiyle Manyas-Bandırma kara yolunda seyreden Merkez Çıray (30), aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Manyas Devlet Hastanesine götürülen yaralı Çıray, yolda hayatını kaybetti.

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Çıray'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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