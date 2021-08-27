Son dakika haber! Motosikleti "pat pat"a yüklemeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı çift ve tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti.