Son dakika haber! Motosikleti "pat pat"a yüklemeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
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Son dakika haber! Motosikleti "pat pat"a yüklemeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü

Son dakika haber! Motosikleti 'pat pat'a yüklemeye çalışırken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı çift ve tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı çift ve tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırsal Emirli Mahallesi'nde motosikleti arızalanan sürücü İsmail Ç. (77) ve eşi Hatice Ç.'ye (72) yardım etmek isteyen mahalle sakinlerinden Halil E. (48) "pat pat" olarak bilinen tarım aracıyla yanına 17 yaşındaki O.E'yi de alarak bölgeye gitti.

Bu esnada yolun kenarında motosikleti tarım aracına bindirmeye çalışan yaşlı çift ve mahalle sakinlerine, karşı istikametten gelen D.Ö. (35) idaresindeki 46 DY 662 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı çift ve Halil E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü ile tarım aracındaki mahalle sakini O.E'nin tedavisi sürüyor.

D.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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