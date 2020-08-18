Son dakika haber: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
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Son dakika haber: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Alanya ilçesindeki kazada motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

18.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:50

Antalya'nın Alanya ilçesindeki kazada motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Okurcalar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza, iş yeri kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde Şerif A, kullandığı 07 GSM 45 plakalı hafif ticari araçla Tolga Samur'un (20) kullandığı 15 EM 138 plakalı motosikletin önüne doğru manevra yapması yer alıyor.

Kayıtların devamında motosiklet sürücüsü Samur'un çarpışmanın etkisiyle savrulması görülüyor.

Öte yandan Samur'un doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 12 Ağustos'ta motosikletle hafif ticari araç çarpışmış, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Hafif ticari araç sürücüsü ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, savcılığın itirazı sonrası ise tutuklanmıştı.

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Son dakika haber: Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: AA

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