Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
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Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

SAMSUN - Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü kazada yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Viyadük Üstü Atatürk Bulvarı iniş yolundan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Koç idaresindeki 55 AFM 364 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken önünde aynı istikamete giden çekicinin yavaşlaması üzerine motorunu durdurmak istedi. Bu sırada devrilen motosikletten düşen Ahmet Koç yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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