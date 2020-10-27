Son dakika haber | Motosiklet kazasında yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da motosiklet kazasında yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da motosiklet kazasında yaralanan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Taştaş (79), motosikleti ile seyir ederken motorun tekerine, sokağa atılan şişenin takılması sonucu kaza yaptı. Kazada yaralanan Ali Taştaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taştaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı