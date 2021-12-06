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Son dakika haber... Motosiklet kazası kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Motosiklet kazası kameralara yansıdı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazası, cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus'ta izinsiz motosiklet yarışı düzenlendi. Düzenlenen yarışta hız sınırları aşılırken, bir motosiklet sürücüsü feci şekilde kaza yaptı. Amatör bir kamerayla saniye saniye görüntülenen kazada motosikleti yan yatan sürücü, yaklaşık 30 metre yerde sürüklendi. Motosiklette maddi hasar oluşurken, sürücü şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. - MERSİN

Son dakika haber... Motosiklet kazası kameralara yansıdı

Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

Akılalmaz kaza kamerada! Aracın ön kısmını polis tam 60 metre ileride buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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