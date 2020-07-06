Son dakika haber... Motorine zam Son dakika ekonomi haberi... Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,82 liradan 5,92 liraya, Ankara'da 5,87 liradan 5,97 liraya ve İzmir'de 5,91 liradan 6,01 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA