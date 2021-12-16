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Son dakika haber! Motorcuda korkutan yangın

Son dakika haber! Motorcuda korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir motor tamircisinde çıkan yangın korkuttu.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir motor tamircisinde çıkan yangın korkuttu.

Hamidiye Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan Serdar Köseli'nin iş yerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çatıya çıkarak olaya kısa sürede müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı. Çevre binalara sıçramadan söndürülen yangının ardından dükkanda maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Son dakika haber! Motorcuda korkutan yangın

Son dakika haber! Motorcuda korkutan yangın

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