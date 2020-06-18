Son dakika haber | Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı

Son dakika haberleri: Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden Mostar'da 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasının önü açıldı.

Son dakika haber | Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı
18.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:16

Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden Mostar'da 12 yıl sonra yeniden yerel seçim yapılmasının önü açıldı.

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) Genel Başkanı Dragan Covic, Mostar Şehri İçin Seçim Modeli Anlaşması'nı imzaladı.

Boşnak lider İzetbegovic, yaptığı açıklamada, Mostar şehri için önemli bir adım olduğunu belirterek, imzaladıkları anlaşmayla etnik anlamda eşitliğin de sağlandığını ve şehir halkının herhangi bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmasının engellendiğini vurguladı.

Bir zamanlar imkansız görünen bazı şeylerin artık mümkün olduğunun altını çizen İzetbegovic, şehirde yaşayan az sayıda Sırp halkının da kaliteli bir pozisyona sahip olacağını söyledi.

Covic ise bu anlaşma sayesinde şehir konseyinin 35 üyesinin seçilmesi için imkan oluşturulduğunu kaydederek, "Mostar'da yeniden seçim olacağına artık eminim. Ayrıca Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerin de yıl sonuna kadar başlayacağını düşünüyorum." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek Delegasyonu Şefi Johan Satler ise AB'nin Bosna Hersek'teki önceliklerinden birinin Mostar olduğunu vurgulayarak, anlaşmanın taraflarına teşekkürlerini iletti.

Mostar'da neden seçim yapılamıyordu?

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu.

Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir tek belediye haline getirildi.

Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise şehir konseyi oldu.

Ancak söz konusu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması nedeniyle hala onaylanamaması, kentteki birçok konunun "kilitlenmesine" neden oldu.

Statüyle ilgili bu sorun yüzünden 2008'den beri şehirde yerel seçim yapılamıyordu.

Yeni statü ne getirdi?

Anlaşmaya varılan yeni statüyle Mostar şehri, 6 seçim bölgesine ayrılırken, seçimlere bu bölgelerden 6 liste ve bir ortak listeyle gidilecek.

Daha önce de benzer bir uygulama varken, Hırvatlar şehir konseyi üyelerinin seçiminde her oyun eşit olmadığını savunarak, buna karşı çıkıyordu. Yani, bir seçim bölgesinde 1000 oy alan biri şehir konseyine seçilebilirken, başka bir seçim bölgesinde daha çok oy alan aday konseye giremiyordu.

Yeni statüyle her oyun eşit değerde sayılmasının sağlandığı bildirildi.

Eskiden olduğu gibi her seçim bölgesinden 3'er, ortak listeden de 17 konsey üyesi seçilerek 35 üyeli şehir konseyi belirlenecek.

Şehir Konseyi ise şehrin belediye başkanını seçecek.

Bu arada, Boşnak ve Hırvat liderlerin imzaladığı anlaşmanın ülke parlamentosunda da 15 günde görüşülmesi ve onaylanması bekleniyor.

Bosna Hersek'teki yerel seçimin, 15 Kasım'da yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu Haber
Maskesiz sokağa çıktığı için ceza yiyen vatandaş, akla gelen ilk bahaneyle kendisini savundu
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Cüneyt Özdemir, HDP'li isme üç kez aynı soruyu sordu: PKK'yı terör örgütü olarak görüyor musunuz?
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme 'Canavarca hisle değil' hükmü verdi
Sevgilisini öldürüp uzuvlarını klozete attı, mahkeme "Canavarca hisle değil" hükmü verdi
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Google'da herkes bu sorunun cevabını arıyor! Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar?
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
İstanbul'da şehre inen domuz sürüsünü gören karı-kocanın gülümseten diyaloğu
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasası' olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen zanlı İzmir'de yakalandı
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
Yakalanan 16 yaşındaki kapkaççının 90 suç kaydı çıktı
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Süleyman Soylu Fahrettin Koca Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Sıla Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Uefa Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 13:16:36. #1.15#
title