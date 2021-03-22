Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması

22.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:26
Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması

Son dakika haberi... BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, işçilerin inşaat alanındaki moloz altında kaldığını fark ettiği kedi, itfaiye ekiplerince iş makinesiyle yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, işçilerin inşaat alanındaki moloz altında kaldığını fark ettiği kedi, itfaiye ekiplerince iş makinesiyle yürütülen çalışmayla kurtarıldı. 

Genç ilçesindeki inşaat alanında çalışan işçiler, kedinin moloz altında kaldığını gördü. İşçilerin ihbarıyla inşaata gelen itfaiye ekipleri, başlattıkları çalışmayla kısa sürede kediyi sıkıştığı yerde çıkardı. Yapılan kontrolde, kedinin yarası olmadığı anlaşıldı.

İş makinesi, kazma ve kürek ile kurtarma çalışması yürüttüklerini belirten Genç Belediyesi'nin itfaiye görevlisi Muzaffer Aktekin, "Alanda çalışma yapan işçiler tarafından ihbar geldi. Olay yerine gittiğimizde, çalışma yapılan alana moloz dökülmüştü. Çökme olmaması için tavan güçlendirmesi yaptık. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra iş makinesi ve kazma kürekle kediye ulaştık. Çok korkmuştu ama yaralanmamıştı. Herhangi bir sorun oluşmadan kediyi kurtarıp doğaya saldık" dedi.

Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması
Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması
Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması
Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Moloz altında kalan kedi için itfaiyecilerden iş makinesiyle kurtarma çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:26:59. #1.14#
title