Son dakika haberleri: Moldova'daki erken genel seçimi Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Moldova'daki erken genel seçimi Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi kazandı

Son dakika haberleri: Moldova'daki erken genel seçimi Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberine göre Moldova'da yapılan erken genel seçimleri, oyların yüzde 52,7'sini alan Batı yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) partisi kazandı.

Moldova'da yapılan erken genel seçimleri, oyların yüzde 52,7'sini alan Batı yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) partisi kazandı.

Doğu Avrupa ülkelerinden Moldova'da halk, erken genel seçimler için dün sandık başına gitmişti. Oy sayma işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu'na göre, Batı yanlısı olarak bilinen Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun Eylem ve Dayanışma Partisi oyların yüzde 52,7'sini alarak seçimin galibi oldu. Eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un Sosyalist Parti ile Komünist Parti'den oluşan siyasi bloğun (BECS) ise oyların yüzde 27,2'sini alarak ikinci olduğu aktarıldı.

Rusya yanlısı Dodon'un müttefikleri tarafından engellendiğini söylediği reformları uygulamak için 101 sandalyeli mecliste çoğunluğu kazanan Sandu, tek başına hükümet kurabilecek. Moldova basını PAS'ın kesin olmayan sonuçlara göre mecliste 63 sandalye kazanabileceğini belirtti.

Moldova yasama meclisinde sandalye kazanmak için gereken yüzde 5 barajını ise iki parti dışında sadece Şor Partisi oyların yüzde 5,8'ini alarak geçti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İttifakları etkileyecek gelişme! Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
İttifakları etkileyecek gelişme! Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
Kritik Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem maddesi Kurban Bayramı tatili süresi
Kritik Kabine toplantısı yarın yapılacak! Ana gündem maddesi Kurban Bayramı tatili süresi
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıl dönümü kutlaması! Anlamlı hediyesi dikkat çekti
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıl dönümü kutlaması! Anlamlı hediyesi dikkat çekti

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Melisa Döngel
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Moldova'daki erken genel seçimi Cumhurbaşkanı Sandu'nun partisi kazandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 19:38:08. #1.13#

title