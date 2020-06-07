Son dakika haber! Moldova'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 700'e ulaştı
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Son dakika haber! Moldova'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 700'e ulaştı

Son dakika haberine göre Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 700'e, ölü sayısı 341'e çıktı.

Son dakika haber! Moldova'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 700'e ulaştı
07.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:33

Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 bin 700'e, ölü sayısı 341'e çıktı.

Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i sağlık çalışanı olmak üzere 189 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 9 bin 700'e yükseldi.

Son 24 saatte 828 Kovid-19 testi yapılan ülkede ölü sayısı 10 artarak 341, iyileşen sayısı da 188 artarak 5 bin 638 oldu.

Hastaların yüzde 60'ının iyileştiği ülkede 39 bin 132 hasta gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise son 24 saatte vaka sayısı 45 artışla 646'ya ulaştı.

Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah, zor bir dönemden geçtiklerini ve hastanelerde boş yatak kalmadığını belirtmişti.

Moldova'da ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, salgın kaynaklı ilk ölüm ise 18 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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