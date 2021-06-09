Son dakika haber | Moğolistan'da Kovid-19 salgını gölgesinde cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Moğolistan'da Kovid-19 salgını gölgesinde cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor

Son dakika haber | Moğolistan'da Kovid-19 salgını gölgesinde cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Moğolistan'da seçmenler, ülkeyi 6 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde sandık başına gitti.

Moğolistan'da seçmenler, ülkeyi 6 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde sandık başına gitti.

Ülkede 3 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimlerinde 2 milyon 150 binden fazla seçmen, ülke genelindeki sandık merkezlerinde sağlık kurallarına riayet ederek oy kullanıyor.

Yerel saatle 07.00 itibarıyla oy verilmeye başlanan seçimlerde iktidardaki Moğol Halk Partisinin başkanı ve ülkenin eski Başbakanı Ukhnaagiin Khurelsukh, muhalefetteki Demokrat Partinin eski başkanı Sodnomzunduin Erdene ve eski milletvekili Dangaasurengiin Enkhbat yarışıyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek.

Moğolistan anayasasında yapılan değişikliklerden sonra ilk kez yapılan seçimleri kazanan devlet başkanı, yeniden seçilme hakkı olmaksızın 6 yıl bu görevde kalabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Öldürülen başkan adayının kızı belediye başkanı seçildi
Öldürülen başkan adayının kızı belediye başkanı seçildi
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Moğolistan'da Kovid-19 salgını gölgesinde cumhurbaşkanı seçimleri yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:30:42. #1.15#

title