Son dakika haber: Mogadişu'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 10'a yükseldi Bir son dakika haberine göre Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki otele yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Lido Plajı'nda bulunan Elite Otel'e terör örgütü El-Şebab tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Bombalı saldırının ardından otele giren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi de yaralanmıştı. Somali polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği ve onlarca kişinin yaralı olduğu aktarıldı.

Somali Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Ismail Mukhtar yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 2 saldırganı etkisiz hale getirdiğini ifade ederken, otelde rehine krizi yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Yüzbaşı Mohamed Hussein yaptığı açıklamada, askerlerin otelin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığını ve otelde bulunan 10'dan fazla kişiyi kurtardıklarını duyurdu. Yüzbaşı, teröristlerin üst katlara hareket etmelerini engellemeye çalıştıklarını ve çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA